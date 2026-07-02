¡Se llama hartazgo!

Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|Desde hace mucho tiempo vemos cómo la prensa en general, en muchos países, habla de la derecha, ultraderecha o izquierda cuando se refieren a las elecciones de diversos estados; nada más alejado de la realidad. Supongo deberían informarse para ver qué pasa en cada lugar.

Para peor, en estos últimos meses, están barriendo con los gobiernos autoproclamados de izquierda; la cuestión es que la gente que informa no sabe o no quiere saber el porqué pasa lo que pasa.

Los gobiernos socialistas en el poder con plata de los demás hacen maravillas; el problema es cuando se gastan todo y no saben qué hacer o hacen macanas que paga el pueblo. Y después, cuando se les viene la noche patean para todos lados.

Veamos algunos ejemplos del porqué del fracaso de estos gobiernos.

En Chile después del gobierno del Sr. Piñera, el pueblo chileno con su legitimidad indiscutida prefirió al joven que tiraba bombas en el subte de Santiago. Ahí está el resultado: el actual presidente le ganó por paliza a la representante del Partido Comunista. Vamos a Colombia, donde el presidente Petro y su protegido han perdido con un candidato poco conocido. Seguimos con Bolivia donde se terminó con la corrupción promovida por Evo Morales; que ahora encabeza la insubordinación contra el gobierno constitucional. Ya sabemos lo que pasa con Maduro y lo que pasará con la dictadura de Cuba.

Hoy queda nada más que Brasil y Uruguay, con gobiernos autoproclamados de izquierda; se me ocurre pensar que les queda poco...

A que voy con esto de las izquierdas y derechas, a que un ilustre Senador de la República llamado Javier Barrios Amorín, señalaba que lo de izquierda y derecha es una falacia, los que sí existen son espíritus totalitarios y espíritus liberales, y completaba el pensamiento el ilustre Javier diciendo: “y de esto último, está impregnada el alma del Partido Nacional”.

No le busquen la vuelta; el fracaso y la posterior derrota de estos gobiernos se debe a una sola motivación: la gente se hartó. Se hartó de que no respeten sus derechos; se hartó de que le mientan en la cara; se hartó de que gobernantes acomoden a sus familiares con cargos para los cuales no están preparados, etc.

Cuando el pueblo se cansa pasa lo que tiene que pasar. Por lo tanto invito para que algunos gobernantes pongan las barbas en remojo...