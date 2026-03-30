Norberto Saravia | Montevideo

@| Al asumir Cristina Lustemberg, dijo que su foco sería la salud mental. Uruguay tiene la tasa de suicidios más alta de Latinoamérica.

No solo no hizo nada. Quitó beneficios: días de internación y camas en hospitales.

¿Para qué hablan? ¿Para qué prometen? ¿Sabrá la Señora cuántos enfermos hay y las patologías existentes? Bipolares, adictos, con esquizofrenia, depresión severa, ansiedad, psicóticos.

Usted es pediatra y su perfil no es para Ministra de Salud Pública. La pediatría es más sencilla. Como en todas las especialidades hay enfermos difíciles, pero en la salud mental son todos difíciles.

Acá el enfermo mental es discriminado, no tiene seguimiento y por eso tanto suicidio.

Ministra, deje a alguien que sepa del tema y Usted siga con la pediatría. Es un problema grave que tenemos, como muchos otros. Pero acá mueren muchos jóvenes, que quizás se podría evitar.

¡Gracias por leer este SOS!