Juan Martín Posadas | Montevideo

@|He leído con atención en El País del domingo 5 de abril, el planteo que los ingenieros agrónomos Marcos Ríos y Luis Sequeira le hicieron personalmente al Presidente de OSE sobre un proyecto alternativo al de la represa de Casupá para el suministro de agua a Montevideo.

Cualquier propuesta alternativa a la de Casupá es digna de atención, habida cuenta los múltiples defectos que aquella contiene, pero acometí su lectura con un segundo motivo que, sin desviarme del tema, mencionaré ahora: la propuesta alternativa viene auspiciada por el Movimiento Un Solo Uruguay. Yo me precio de haber concurrido a Durazno, bajo un sol de castigo, en dos Eneros, a sus sucesivas convocatorias. Que unos desconocidos, sin experiencia previa, sin dinero y sin respaldos, hubiesen conseguido atraer a tantísimos uruguayos era señal de que habían tocado una tecla importante. Ningún dirigente político de aquella época, de ningún Partido, fue capaz de leer lo que aquello significaba.

Pero el motivo central de estas líneas es comentar la sugerencia de abandonar el proyecto Casupá y elegir algo mejor y más sólido para atender el riesgo inminente de que Montevideo se quede sin agua. El proyecto Casupá es tan malo que hace que surjan por todos lados uruguayos preocupados que, sin otro interés que evitar un papelón seguido de catástrofe, plantean alternativas: abandonarlo y buscar otra cosa. Es con esa intención que los ingenieros Ríos y Sequeira plantean la sugerencia de traer agua desde el embalse del Rincón del Bonete y desarrollan costos, distancias, etc.

No siendo yo ingeniero o técnico en la materia y desde un razonamiento de sentido común se me ocurren algunas preguntas. La primera es: ¿por qué plantearse traer agua de tan lejos (el lago del Rincón del Bonete, 200 km) estando Montevideo al lado de una fuente inagotable, como es el Río de la Plata?

Esto es tan obvio que resulta casi infantil y no se les puede haber escapado a dos profesionales serios como Ríos y Sequeira. Imagino yo que ambos se han dado cuenta que la solución obvia –procurar el agua de donde está más cerca y es más abundante- estaba excluida y cerrada porque era un proyecto del gobierno anterior y que Ferreri, cuando los recibió, les habrá dado a entender que el camino está marcado por una decisión política (indigna y burra pero inamovible).

Este gobierno actual rechazó el proyecto Arazatí del gobierno anterior sin dar muchas razones técnicas. Rechazó un proyecto que no desalojaba a nadie de su tierra por otro que supone expropiar y echar a cientos de uruguayos. Rechazó un proyecto que no producía daño ecológico alguno por otro que obliga a desmontar 400 hectáreas de monte nativo y tapar de agua cientos de hectáreas productivas. Rechazó un proyecto con un respaldo de caudal infinito (Río de la Plata) por otro de caudal muy limitado (Arroyo Casupá) y que se apoya en una cuenca ya castigada y exhausta (Río Santa Lucía) como bien lo demuestran Ríos y Sequeira. La ciudad de Colonia y la ciudad de Juan Lacaze toman agua de OSE que proviene del Río de la Plata. El proyecto Casupá es un capricho político y una burrada técnica. Son loables todas las intervenciones que, por una vía directa o por una indirecta, van creando opinión publica en un sentido desenmascarador.