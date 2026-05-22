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Reino de Juda, Reino de Israel

22/05/2026, 04:01
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Jaime Kacowicz | Montevideo
@|Soy lector diario de vuestro periódico. En vuestra edición del pasado sábado 9 de mayo, un artículo firmado por Matías Chlapowski, titulado “De Persia a Irán”, afirma: “Se expandió desde Asia Central hasta el Mediterráneo oriental, incluyendo la Mesopotamia, Palestina, partes de Egipto, Anatolia (hoy Turquía) y Grecia…”.

Corresponde señalar que en la época de Ciro el grande, no existía Palestina. Esa región estaba habitada por los Reinos de los Filisteos, Reino de Juda, Reino de Israel, entre otros. Palestina, es el nombre que le pusieron los romanos a esa región, en el primer siglo de nuestra era y la palabra viene de “Filistinas”.

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