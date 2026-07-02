Reglas del fútbol

Futbolero de ley | Montevideo

@|En el Mundial de Fútbol, actualmente en disputa, se han introducido diversos cambios en las reglas vigentes hasta ahora. A mi juicio, la mayoría de ellos han resultado favorables, ya que contribuyen a agilizar el desarrollo de los partidos y a evitar demoras innecesarias, simulaciones y situaciones como los habituales “abrazos” y empujones dentro del área, particularmente durante la ejecución de los tiros de esquina.

No comparto, en cambio, las interrupciones para refrescarse a mitad de cada tiempo, aunque reconozco que no estoy en condiciones de evaluar su necesidad según las circunstancias climáticas de cada estadio y de cada encuentro. Tampoco termino de comprender la sanción vinculada a “taparse la boca” al dirigirse a un jugador adversario.

Considero, sin embargo, que sería conveniente que el fútbol uruguayo analizara la posibilidad de incorporar algunas de estas variantes en el futuro.

La discusión sobre estos cambios podría constituir un aporte valioso para mejorar la dinámica y la transparencia de nuestro fútbol.

