Reforma del transporte

Vecina del Centro | Montevideo

@|No hemos tenido más información respecto al tema. Lo que se supo es que en la última Ley de Presupuesto se creó la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano que parece se encargará de gestionar el nuevo sistema y de esta manera las Intendencias dejarán de manejar su propio transporte público.

Como ciudadana lo que más me interesa es que se mejore la frecuencia, la higiene, la seguridad a la hora de viajar y que se baje el costo del boleto. Sería por el momento un gran plus.

Me tienen cansada con los “espejitos de colores”...