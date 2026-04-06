¡Reforma del Estado ya!

Ciudadano reflexivo | Montevideo

@|Cuando se habla de reforma del Estado, suele pensarse en eficiencia, ahorro y menos burocracia. Pero el desafío es más profundo: implica definir qué Estado se quiere, cómo funciona y qué resultados ofrece a la sociedad.

La experiencia muestra que no hay soluciones simples. Las reformas enfrentan tensiones entre eficiencia y equidad, rapidez y control. Por eso, los cambios más efectivos no son los más espectaculares, sino los sostenidos en el tiempo.

Uruguay parte de una base institucional sólida y ha logrado avances, especialmente en digitalización. Sin embargo, arrastra rezagos persistentes en áreas clave como el empleo público, la evaluación del gasto y la coordinación entre organismos. No faltan diagnósticos ni propuestas: lo que falta, muchas veces, es decisión para avanzar cuando aparecen los costos.

Porque reformar el Estado implica afectar intereses, asumir conflictos y tomar riesgos. Y, en general, esos costos se postergan.

El problema es que no hacer reformas también tiene consecuencias. Un Estado que no mejora su desempeño termina debilitando su propia legitimidad.

La discusión, entonces, no es si reformar o no, sino cuándo y con qué grado de decisión se está dispuesto a hacerlo.