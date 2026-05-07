Reflexiones sobre antisemitismo

Enrique Rotemberg | Montevideo

@|Si en Uruguay se hiciera una encuesta preguntando si el individuo se considera antisemita, el mayor porcentaje diría que no lo es. Esto no es una incertidumbre actual, en Alemania previo a la 2da. Guerra Mundial, el Partido Nazi que era mayoría en el gobierno, pretendió legitimar su odio hacia los judíos por su supuesta responsabilidad en los males que padecía el país después de la 1ra. Guerra Mundial y la respuesta mayoritaria de la muestra fue que no les molestaba tener vecinos judíos. Los órganos de propaganda del nazismo tuvieron que fomentar en la población el antisemitismo hacia sus vecinos judíos con mentiras reiteradas, hasta el convencimiento de sus habitantes.

¿Qué está aconteciendo los últimos años, en especial después del 7 de octubre de 2023, fecha que cambió la historia en Medio Oriente? Los habitantes de Gaza que participaron del ataque a pobladores del sur de Israel, sin distinción de raza, religión, género, edad, condición civil o militar, padecer o no discapacidades, incluso matando animales asustados, o quienes financiaron, alentaron y celebraron esos actos aberrantes; sabían que el gobierno de Israel no se iba a quedar de brazos cruzados esperando la solución espontánea, o que los 251 rehenes llevados a la Franja de Gaza con brutalidad fueran devueltos con vida sin chantajes.

Muchos organismos internacionales, gobiernos de países de diversos continentes, partidos políticos, centrales sindicales, organizaciones académicas, referentes del arte y la cultura y universidades intensificaron sus declaraciones contrarias al gobierno democrático de Israel, aclarando que éstas no afectan al colectivo judío. Esas discrepancias se extendieron a otros ámbitos, entre estos, deportivos, culturales, académicos, turísticos, comerciales, alejados de la política.

Las controversias hacia la conducción del Estado de Israel determinan actitudes que para nuestra mentalidad son irracionales, pero para individuos o grupos perversos son justificables. Es así que en plena vía pública atacan a otros individuos, masacran al azar seres humanos porque celebran una festividad religiosa o atentan contra sinagogas, cementerios, monumentos, comercios, bibliotecas, escuelas o centros comunitarios. Es hora de denunciar que, al igual que aconteció en el pasado, esas declaraciones no hacen más que incitar el odio y promover las agresiones de diversa índole hacia quienes son identificados como judíos.