Realidad del CASMU

Ciudadano muy preocupado | Montevideo

@|CASMU: ¿hasta cuándo postergar las decisiones de fondo?

La situación del CASMU debería provocar una discusión mucho más profunda de la que parece existir actualmente en ámbitos políticos y gubernamentales.

No se trata solamente de asistir a una institución con dificultades para evitar una crisis inmediata y de larga data. Corresponde preguntarnos si estamos frente a un problema coyuntural, susceptible de ser corregido, o ante una estructura que presenta dificultades de viabilidad que requieren decisiones de fondo.

El CASMU cumple una función asistencial relevante y su eventual desaparición tendría consecuencias sociales y sanitarias importantes. Precisamente por eso, considero insuficiente limitarse a garantizar su continuidad mediante sucesivos mecanismos de respaldo público. Una cosa es evitar una crisis; otra, muy distinta, es construir las condiciones para que la institución pueda sostenerse en el futuro.

Si el Estado decide intervenir o garantizar, debe hacerlo acompañado de un verdadero plan de saneamiento, con objetivos verificables, plazos definidos, transparencia y evaluación independiente de sus resultados. De lo contrario, existe el riesgo de transformar una solución transitoria en una transferencia permanente de costos al conjunto de la sociedad.

La cuestión tampoco debería reducirse a CASMU. Lo que está en juego es la sustentabilidad del sistema de atención colectiva y, en definitiva, el uso responsable de los recursos públicos.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuál es el diagnóstico del Gobierno y del Parlamento, qué alternativas consideran viables y cuál sería el costo de cada una.

Postergar las decisiones puede ser políticamente cómodo. Pero cuando finalmente llega la hora de pagar las consecuencias, quienes terminamos haciéndolo somos todos los ciudadanos.

