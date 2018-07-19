Silvia Cattini Montevideo

Inseguridad

@|Hoy, como todos los días, me pregunto si los representantes del gobierno viven en un mundo celestial o imaginario.

Los que aún no estamos a ese nivel, los ciudadanos comunes, ¿hasta cuándo debemos soportar? ¿A nadie se le ocurre actuar ya? ¿A ninguno se le da por pensar que es insostenible esta situación? ¿Es una estrategia? ¿A quién le conviene?

¡Quiero respuestas! ¡Sí, las necesito, porque no entiendo!

Deseo entrar a un comercio y no mirar con desconfianza al que está o entra después.

Quiero que me atiendan dentro de un comercio y no a través de las rejas.

Quiero circular sin temor; que no me tiren, lastimen o maten para robarme.

Al que circula en bicicleta o moto le quitan el birrodado; al que va en auto lo esperan en una esquina, le rompen los vidrios y le roban sus pertenencias. Al chofer de ómnibus lo amenazan, le roban a él y a sus pasajeros. Nos copan las casas, nos roban todo, hacen lo que quieren.

No se cuál es el punto en que no coinciden la policía y los jueces.

¡No sé quién les quitó autoridad!

Tampoco sé porqué los jueces no mantienen su anonimato apostando a su propia seguridad y la de su familia.

Hay mayoría parlamentaria, pues aprovéchenla para hacer buena letra...

¡Ya es tiempo de que veamos que les importamos, que nos merecemos vivir en paz porque es vuestra obligación y porque la mayoría de los uruguayos no puede más!