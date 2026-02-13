¿Qué hago con la basura?

Vecina de La Blanqueada | Montevideo

@|Soy una Sra. de 90 años. Vivo en un apartamento ubicado en un primer piso por escalera, frente al Casmu de la Avda. 8 de Octubre. Zona donde circula mucha gente diariamente.

Tenía el contenedor de basura en la puerta del edificio donde vivo, pero lo corrieron...

Si bien no resulta nada fácil subir y bajar todos los días las escaleras, lo hacía para no tener que guardar la bolsa de residuos dentro de mi apartamento por varios días.

Pues ahora la Intendencia de Montevideo resolvió trasladar el contenedor dos cuadras; para mi una odisea.

No sólo por las escaleras, que en todo caso es mi problema, sino además por tener que caminar dos largas cuadras por la Avda. 8 de Octubre, cuyas veredas dejan bastante que desear y además la inseguridad que padecemos diariamente. Tengo miedo que uno de estos días algún motochorro me arrastre para robarme y termine con fractura de cadera o, lo que es peor, muerta.

Llamé al CCZ de mi barrio por una solución al problema que me han causado, pero me dicen que fue una orden y hay que cumplirla. Por el momento “agua y ajo”.

De ahora en más, veré cómo hacer para tirar los residuos de una manera práctica y sin correr demasiados riesgos. Aunque en mi situación la veo bastante difícil. Acumularé la basura por días y luego pediré a algún vecino que se apiade de mi y me la deposite en el contenedor.