Edgardo | Montevideo

@|Confucio, filósofo chino, decía: “No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no dejes de moverte”. Se trata de una enseñanza milenaria que sigue vigente en tiempos de ansiedad, productividad y cambios constantes; no es la velocidad, sino lo importante es la dirección y principalmente el razonamiento. En el presente, la presión por rendir, por resultados rápidos y cumplir con lo prometido lo antes posible.

El Ministerio de Transporte y las Intendencias de Canelones y Montevideo deberían aplicar las ideas de ese gran filósofo chino. Por qué lo digo; porque el FA está obsesionado en realizar y cumplir con el proyecto de movilidad metropolitana.

La promesa electoral del FA era erradicar los asentamientos, mejorar la seguridad, dar mayor empleo, aumentar los salarios, etc. y realizar el proyecto de transporte urbano y suburbano. En el FA hay terquedad o inflexibilidad de mantener una idea, diría, tozudez para hacerlo rápidamente; dejando de lado las otras promesas que por supuesto no van a cumplir.

Le pregunto al FA, ¿qué es mejor?: con ese préstamo concedido, multimillonario, tratar de erradicar la mayor cantidad posible de asentamientos o viviendas de chapas, madera, sin baño, con piso de tierra, etc., o ganar 20 minutos para los pasajeros a El Pinar. ¿Cuál es la prioridad? No puede haber dos opiniones; los comentarios son innecesarios.

Pido a las autoridades frenteamplistas que apliquen las ideas del filósofo chino, razonen despacio, razonen, no como lo están haciendo y con resultados rápidos para el año 2029.

Los expertos solo hablan de los corredores A y B, pero no del resto de los buses, como ser 12 líneas que son: 104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, CE1, D10, D11 y D 9 y no son las únicas, hay decenas más; no saben todavía por dónde deben circular, ni tampoco los de 8 de Octubre y Av. Italia. Están perjudicando a los pasajeros que no ascenderán a los famosos BRT (monstruo de 26 metros de largo) y además perjudicando a los automovilistas; recuerden que estos financian el 50% por ciento del presupuesto municipal, ¿o solo lo recuerdan cuando estudian el presupuesto anual o quinquenal?

Este proyecto beneficia a poco más de 16.000 personas; 16.000 que dijo el Intendente Legnani que viajan de El Pinar a Montevideo, a la empresa (y socios) importadora de los buses BRT, al shopping Tres Cruces y al Intendente canario. Al Intendente de Montevideo le aconsejo que tenga el pasaporte vigente.