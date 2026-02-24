Lic. Guillermo Camp | Montevideo

@|Leo las noticias y no salgo de mi estupor cuando la Intendencia de Montevideo juega a ser Suiza, respecto al soterramiento de 18 de Julio; las hermosas imágenes (calculo que son hechas con I.A.) de cómo quedaría dicha obra, muy futurista y moderna, salen por todos los medios.

El tema es que hay prioridades que anteceden a dicha obra, ejemplos sobran: la recolección de basura ha sido el talón de Aquiles de todas las administraciones frentistas de los últimos 35 años. Todos los candidatos del FA tienen la receta mágica para solucionarlo y Montevideo sigue siendo un vertedero al aire libre. Las calles, canteros, veredas y ni hablemos de todas las pintadas alabando al FA en el ornato público que el Frente se ha adueñado.

La Avenida de los Próceres de América es deprimente de ver, la desidia a flor de piel al ver la carencia de la mayoría de los bustos de los próceres. Ni hablemos de la colectora rota que, como no se ve y no se puede exhibir para inaugurar y cortar una banda con bombos y platillos, la patearon para el 2050 (problema de otros); el Montevideo “profundo” que los políticos del FA sólo salen a recorrer en campaña echada al abandono.

La ciudad está inundada de los “conitos luciérnagas” marcando el “Hazard” que marca la aplicación WAZE en la pantalla del auto.

Montevideo es una ciudad hermosa caída en la decadencia de aquellos que la gobiernan hace 35 años. Las prioridades de estos gobernantes están totalmente en otra realidad alterna, que los mortales no logramos comprender.