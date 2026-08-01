Alejandro Mittica, Guardavidas | Montevideo

@|El pasado 25 de julio fue el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos.

La prevención no hace ruido. Por eso muchas veces pasa desapercibida. Nadie suele recordar el día en que un guardavidas evitó que alguien ingresara al mar en un momento peligroso. Tampoco la familia que decidió salir del agua al ver una bandera roja, ni el niño que permaneció siempre bajo la mirada de un adulto.

Esas historias casi nunca llegan a conocerse. Y, sin embargo, son las más importantes. Como guardavidas aprendí que el mejor rescate es el que nunca hace falta realizar. Cada persona que comprende un riesgo, respeta una indicación o toma una decisión responsable puede evitar una tragedia.

En el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, la invitación es simple: valorar la prevención tanto como admiramos un rescate. Porque detrás de cada vida que vuelve a casa hay alguien que eligió actuar con responsabilidad. Y esa decisión, muchas veces, vale más que cualquier heroísmo.

