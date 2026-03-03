Podas de UTE

Victoria Alonso | Montevideo

@|Soy vecina de la calle Paul Castaibert, entre Melilla y Ricardo Detomasi. Hace unos días, estuvo personal de UTE cortando las ramas de los árboles que estaban llegando al cable de alta tensión y dejaron todo lo que cortaron en las zanjas, lo cual hasta la fecha sigue en el mismo lugar. Pedimos a UTE que venga a juntar todas esas ramas ya que nos afecta cuando llueve, porque impide que el agua circule por la cuneta.

También queremos informar que en dicha calle hace 6 meses un auto chocó contra una columna de UTE y el cable de alta tensión está caído y no han venido a colocar la columna. La columna se encuentra en Paul Castaibert 4965. Dicho cable es un peligro.

