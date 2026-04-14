Edgardo | Montevideo

@|El título de la carta dice “Pobreza mental”; éstas palabras tienen diferentes significados, el sentido en este caso es “falta de capacidad”.

Dos temas: 1) ayuda humanitaria y 2) obra del siglo.

La ayuda humanitaria a Cuba y a Gaza no está mal, hay que ser solidario, pero le recuerdo al Frente Amplio que no vivimos en un país rico; primero están los pobres uruguayos que habitan en asentamientos, en ranchos de lata y tablones con pisos de tierra; se olvidan de los que viven debajo del índice de pobreza; se olvidan de los que habitan en las calles. La Ministra de Vivienda, Sra. Tamara Paseyro, se olvida del plan de vivienda que prometió; era construir más de 30.000 casas. Pero no se olvidan de viajar al exterior (todos) y especialmente a Cuba y que a su regreso, el Sr. Presidente del FA manifestó que en ese país se vive con plena libertad. Creo que se “olvidó” (o el periodista cortó la entrevista) agregar a esa frase que la plena libertad de los cubanos “era pasear por el Malecón de La Habana”; sino se olvidó es incomprensible. Pobre los pobres uruguayos, son progresistas, ¿de qué?

Paso al otro tema: “obra del siglo”. Se habla mucho de dos corredores, especialmente a El Pinar (34 km). El Sr. Intendente de Canelones F. Legnani manifestó, en forma clara y expresa, que viajan desde el corredor de El Pinar a Montevideo 16.000 personas por día, o sea 32.000 boletos aproximadamente, pero se olvidan decir, tanto Bergara como Legnani, que Montevideo vende 208.022.863 boletos por año (Fuente: IMM), que calculando por día serían 570.000 boletos aproximadamente, que restando el corredor de 8 de Octubre, daría una cifra de 500.000 boletos aproximadamente, o sea más o menos no menor a 200.000 personas por día.

Sr. Intendente Bergara piense que 16.000 personas es menor a 200.000, que semejante obra a un costo súper millonario beneficia a poca gente, dejando de lado los que habitan al Oeste, Norte y Sur de la tacita de Plata y aunque prometa, como lo dice, que habrá mejoras, nadie le cree. ¿Cómo lo financia? No tiene más créditos.

Lo que se debe hacer es mejorar la circulación de los vehículos públicos (de pasajeros) y los privados. ¿Cómo se hace?: ensanchando Av. Italia casi suprimiendo el cantero del medio, más carriles para autos y 2 carriles para Solo Bus, señalados correctamente y no como en la actualidad, da lástima; túneles en esquinas importantes; en la Av. 18 de Julio, lo proyectado son demasiados carriles, hay que sacar para otra calle la ciclovía, ¿o piensan que tenemos el mismo ancho que la Av. 9 de Julio de Buenos Aires?

Ruego al Sr. Intendente Bergara que piense en mejorar Montevideo y en consecuencia a sus ciudadanos, y recuerde además que somos los que pagamos los impuestos.