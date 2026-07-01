Plebiscito Casupá - Neptuno

JMC | Montevideo

@|Llega un momento en el cual hay que poner todo sobre la mesa para frenar ó refrendar una decisión del gobierno de turno, es en este caso lo de Casupá vs Neptuno.

En realidad, sería Casupá Sí o No, porque Neptuno habría que situarlo en algún lugar más conveniente solo por la salinidad.

No puede ser que porque un expresidente armó un proyecto se siga, aunque se sepa que está causando un desastre ambiental de producción y social, además de ser una solución tipo “pan para hoy, hambre para mañana”.

La solución que aporta una nueva fuente de agua es Neptuno, mientras que Casupá inunda 2200 hectáreas de tierras con el mejor Índice CONEAT; inunda 400 hectáreas de bosque nativo protegido por ley, desplaza cerca de 80 emprendimientos y familias radicadas desde “siempre” en el lugar. ¡Es tan necio como decir que la tierra es plana!

Hay que consultar a los ciudadanos a ver qué opinan al respecto, ya que los gobiernos deben hacer lo mejor para los ciudadanos, no para sus partidos ó compromisos políticos.