Plantean revisión de impuestos

Marcelo Gioscia Civitate | Montevideo

@|La pretensión -hecha pública por el PIT-CNT- de gravar con un impuesto al 1% más rico de nuestra población, para destinarlo a satisfacer políticas sociales (en un momento en que muchas empresas han enviado a sus trabajadores a seguro de desempleo y otras, lisa y llanamente, han decidido instalarse fuera de nuestro país) según se ha manifestado desde el Ministerio de Economía, no es parte de las ideas “impulsadas desde esta administración”.

En buen romance, esta pretensión no integraría los planes del Sr. Presidente de la República. Sin embargo, las fuerzas políticas que integran el partido de gobierno desde la UTECO (Unidad Temática de Economía, que interviene y brinda sus informes a la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio) insisten ahora con abrir un debate que comprenda la “revisión de todo el sistema impositivo”, atendiendo a un “profundo análisis de los posibles impactos sobre la actividad económica, la inversión y el consumo de los hogares”, lo que según han manifestado “no supondría contemplar la creación de nuevos impuestos” sino que se podría pensar en “simplificar el sistema”.

Todo ello, partiendo de un concepto que advierte en nuestra sociedad “características sociales inaceptables”, por lo que debiera apuntarse a crear “oportunidades para mejorar considerablemente su bienestar y su igualdad”, con el objetivo de avanzar hacia una “sociedad igualitaria, fraterna y solidaria”, por lo que según expresan, debe abordarse el debate impositivo con “responsabilidad política”.

Esta Unidad Temática considera que, tanto el IRAE (Impuesto a las Rentas de la Actividad Económica) como el Impuesto al Patrimonio “tienen muy baja recaudación” y deberían ser “objeto de estudio”, como también opinan que debiera reverse el IRPF, el IMESI y también el Impuesto de Herencias, derogado en 1974 por la dictadura y piden se adapte el ITP (Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales) volviéndolo fuertemente progresivo.

En suma, su intención puesta de manifiesto, es no sólo debatir, sino no dejar nada sin revisar, apuntando incluso a establecer un IVA “personalizado”, eliminando exoneraciones y seleccionando grupos de beneficiarios. Todo apunta a imponer mayores controles, sobre los bienes y las actividades económicas de las personas físicas y jurídicas y a establecer mayores exigencias, para lograr, en definitiva, una mayor recaudación bajo el manto de instalar un “debate” sobre todo el sistema impositivo.

Ya la reforma de 2007 que impuso el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) le significa un muy buen ingreso a Rentas Generales y supuso afectar hasta ingresos por jubilaciones y pensiones que, en puridad, no son rentas; el ITP obtiene una porción en toda operación referida a inmuebles y a bienes objeto de transmisión hereditaria.

Aunque se pretenda disfrazarlo con eufemismos de “instancias de análisis y profundos debates”, se sigue pensando de qué forma se logra esa “sociedad ideal” siempre a costa de seguir afectando a quienes trabajan, invierten, producen y se arriesgan en el país real. De estimular la superación por el esfuerzo y de reducir y bajar el costo del Estado, nada.