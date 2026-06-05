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Pérdidas de Ancap

05/06/2026, 04:00
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De un arquitecto asombrado | Montevideo
@|Para la Ministra de Industria, Dra. María Fernanda Cardona:

Con estupor, y lamentando (por mi país) la manera que la Ministra ha decidido resolver las pérdidas que tiene Ancap, fabricando cemento portland, me ha llevado a escribir estas líneas.

¡Las pérdidas de uno las resuelve haciendo que las pierdan muchos! 19.

De eficiencia y rentabilidad no hablamos…

En las empresas privadas y también en las públicas debe regir siempre, a nuestro juicio, el principio de que las ineficiencias no deben ocultarse con pérdidas ajenas. Parece algo simple, elemental. Pero sucede. Y terminan, en el ámbito privado, con concordatos y quiebras. En el ámbito público, pagándolo todos nosotros. ¡Con más impuestos!

Por último, tampoco debemos olvidar que los inversores miran, y estas cosas los retraen.

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