Percepción negativa de la Economía

Conrado Etchebarne Bullrich | Carmelo

@|La economía de un país se parece mucho a la salud de una persona. Si se droga con el déficit fiscal e incrementando la deuda pública, se emborracha con el crecimiento del gasto público y se vuelve obesa haciendo crecer la burocracia trabando todo desarrollo y toda creación de empleo, no puede luego asombrarse si le va mal o muy mal.

No nos engañemos, la culpa no es solo de este gobierno. Todos los gobiernos de los últimos años han aumentado la burocracia, la deuda, el gasto público y el déficit.

Peor aún, con excepciones y promociones fiscales y atraso cambiario, han agravado notoriamente el problema. Cada promoción, excención impositiva, zona libre, que libera o reduce impuestos a algunos, implica inexorablemente aumentar los impuestos de todos los otros.

No hay impuestos buenos, todos son malos y todos producen pobreza: los impuestos al consumo y a los salarios castigan directamente a los asalariados y los impuestos al capital y a las ganancias castigan a la inversión, a la demanda de empleo y al nivel de salarios.

Para salir de este camino sin retorno es indispensable reducir drástica y agresivamente la burocracia y trabas burocráticas de todo tipo, eliminar los impuestos al trabajo y reducir sustancialmente todo gasto público no relacionado estrictamente con educación, salud y seguridad; en especial las canonjías, beneficios, y acomodos de todo tipo que tienen funcionarios, empleados públicos y sus respectivos parientes; así como adecuar el sistema jubilatorio a la longevidad actual.

Las trabas que el Estado pone al desarrollo económico generan además un horizonte sin futuro alguno para los más desposeídos. No puede llamar la atención entonces que Uruguay se haya convertido en el país de América del Sur (quizás luego de Venezuela) con el mayor número de suicidios per cápita, de presos per cápita y de emigrados per cápita.

