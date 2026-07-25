Penas por abuso sexual

Oriental | Montevideo

@|Hay acciones que son definitorias para el descreimiento de una comunidad en la Justicia. Nos referimos a la disminución de pena del abusador de una menor minusválida mental por un Tribunal de Justicia. Hay una inobservancia increíble del Interés Superior del Niño consagrado por las Naciones Unidas. También una consagración del derecho del hombre a utilizar a otro ser humano como quiera.

Preguntamos si es posible tomar medidas como un sumario con separación del cargo a los responsables. Si esto no es posible, los derechos de los más débiles en una democracia son y siguen siendo una utopía inalcanzable.