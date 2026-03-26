Participación de las empresas públicas

Jorge A. Bosch | Montevideo

@|Es con sorpresa que hemos leído el comunicado del PIT CNT rechazando el plan del Sr. Sánchez de permitir la inversión privada en las empresas públicas.

Sorpresa provocada no por su conocida posición pro estatista en la materia, sino por los argumentos utilizados. En efecto, se hace mención allí a que hace ya tiempo, unos plebiscitos evitaron la privatización de varias empresas públicas, y se llama a respetar la voluntad popular.

Hasta aquí todo normal, respetar la voluntad del soberano libremente expresada.

Sin embargo, la sorpresa surge de que sistemáticamente el PIT CNT y el Frente Amplio han desconocido los resultados de plebiscitos que no han sido favorables a sus posiciones políticas o ideológicas. En algunos casos incluso desconociendo resultados ratificados por los votantes en más de una ocasión. En momentos en que se comenta que la credibilidad de la democracia y la confianza en los políticos está en franca caída, es importante refrendar y mantener con gestos y palabras los valores democráticos.

A nuestro entender, la triste aceptación de los resultados según nuestro gusto, no contribuye en absoluto a afianzar los valores democráticos en un mundo cada vez más tensionado y convulso.

