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Paro de transporte

02/05/2026, 04:00
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I.C. | Montevideo
@|Considero que los obreros del transporte están equivocados, puesto que al menor o mayor incidente en los coches, deciden hacer un paro de transporte y dejan a la gente sin locomoción y muchas veces de manera sorpresiva.

Analicemos: si hacen paro no cobran ese día y tampoco solucionan el motivo por el cual perdieron un jornal.

Además, no le brindan al usuario el servicio; se perjudica el funcionario y se perjudica al usuario también, que queda sin ómnibus.

No es el camino; tiene que haber otro tipo de medidas más efectivas.

Por otro lado, en general el que comete el delito no va preso, y si va, al poco tiempo lo sueltan. O sea, no hay una medida ejemplarizante para que no se vuelva a repetir.

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