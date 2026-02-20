Pagando favores

El Ciudadano | Montevideo

@|Los cargos de confianza siguen siendo la gran herida abierta de la administración pública uruguaya, en solo siete meses, Mario Bergara firmó más de 80 contrataciones directas en la Intendencia de Montevideo, superando las 56 de Carolina Cosse en período similar. 31 asesores cobran entre $81.000 y $218.000 mensuales, el doble del salario promedio de quienes ingresan por concurso ($60.000–$76.000). No es un problema de un partido, Cerro Largo (99%), Lavalleja (94%) o Treinta y Tres (92%) lideran el ranking de designaciones directas; el clientelismo atraviesa colores políticos.

El contribuyente termina financiando lealtades antes que competencias, mientras el empleado de carrera (que entra por mérito y se capacita) ve corroída su imagen y legitimidad.

La carrera por “quién contrata más” o “quién reduce menos” es una burla al que paga impuestos esperando servicios, no favores. Promesas de bajar cargos a 60–70 no cambian el patrón sistémico. La solución cosmética no alcanza; el Partido Colorado (Ciudadanos) propone reformar la Constitución vía plebiscito para imponer concursos (o sorteos) como regla general y limitar drásticamente la discrecionalidad.

Es la única vía real para que el Estado deje de ser caja de militantes y vuelva a servir al ciudadano. Mientras no cambie la Carta Magna, seguiremos pagando parásitos en lugar de eficiencia. El problema no son los políticos de turno, es el sistema que los habilita y la inacción de los ciudadanos. ¿Reformamos la Constitución?

