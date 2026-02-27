Alfredo Etchegaray | Maldonado

@|La evolución basada en la nueva información de los actuales escenarios tecnológicos y las tendencias que suelen acentuarse, es la clave de la eficiencia para tomar decisiones pragmáticas, despojadas de intereses personales o torpezas de quienes no son idóneos en algunos temas.

Administrar sin responsabilidad, los dineros de ciudadanos, trabajadores y empresarios, sin endeudarnos, es un error y una falta frecuente y creciente, en todos los gobiernos.

Informarse e investigar es el primer paso para no repetir los errores del pasado.

¿Qué tecnología están usando para el control de las narco-lanchas ?

¿Satélites, drones y micro misiles ?

¿Qué se usa en las tristes guerras del mundo? Velocidad, información inmediata y efectividad, minimizando el riesgo de vidas, parece una clara tendencia. Una OPV tal vez sea un complemento necesario para la Armada, pero a nuestros técnicos e idóneos en nuevas tecnologías, hay que pedir opiniones, despojadas de la disciplina partidaria o de cadena de mandos, respecto a las ideas y opciones de vanguardia que permitan a nuestro país incorporar lo necesario para el futuro, sin la nostalgia de un casete TDK o rollo Kodak. Velocidad, bajo costo operativo, bajo costo de adquisición e inmediatez de la información. Seguramente los EE.UU., Alemania, Israel, China, Rusia, Japón, Corea del Sur y Francia tienen información de interés.

No repetir errores por falta de consultas.

¡Por un Uruguay inteligente!

