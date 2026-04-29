Operativo en Cerro Norte

José Luska | Montevideo

@|La semana pasada se realizó un operativo para marcar la presencia del Estado en tan conflictiva zona. Fueron dos días; luego todo volvió a la normalidad y pobres de aquellos vecinos que pusieron sus rostros ante las cámaras.

Quienes realmente mandan en la zona ajustarán cuentas más temprano que tarde.

La medida en sí, ausente de toda novedad, con un despliegue inusitado, me retrotrae a casi 50 años atrás, cuando la dictadura pretendió implementar y poner en marcha el Registro Nacional de Vecindad.

Recuerda un memorioso que, en ese entonces, los militares quisieron implementar un plan ya aplicado por Fidel Castro, en Cuba. Saber dónde vivía cada quién. Ya después, como en Cuba, vendría el coordinador de manzana, el articulador del barrio y vaya a saber qué más. Ya sabemos de la experiencia cubana y su extrepitoso fracaso.

En este operativo faltó decididamente interés real en enfrentar el problema. El Estado tiene que pedir “permiso” a los clanes para entrar a la zona. Un aviso previo de casi una semana es lo mismo que decir “muchachos voy para ahí, ¡rajen!”.

Siguen con la misma tibieza, no pueden molestar porque sería espantar votos.

Faltó una presencia, la de la Justicia, con una mano firme que actúe. Reitero, un gasto innecesario y contraproducente; han demostrado que les tienen miedo.

Lo que se necesita es acción, comenzando por eliminar la corrupción. Y ojalá me equivoque, pero el actual gobierno imita al cubano. Tanto que hasta censura a la prensa en su trabajo, impidiendo por ejemplo las imágenes “no oficiales”. Si no quieren que se vea al Presidente dormido en una cumbre, pónganle un amanuense que lo despierte.

Por último y como dice el dicho: “mala tos le siento al gato”.

