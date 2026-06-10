Operaciones monetarias

J.M.C. | Montevideo

@|Actualmente las grabaciones de las redes de pago tienen 30 días obligatorios para mantenerlas a disposición, el plazo resulta muy exiguo.

Afirmo esto porque si a un jubilado lo estafan el día 20 de febrero, por ejemplo, la liquidación de ese mes ya está realizada, por lo que se enterará del descuento recién a comienzo del mes de abril; por lo que ver qué es lo que pasó resulta imposible porque son más de 30 días.

El costo de esto es marginal, pero una medida más segura es que con las operaciones de retiro de dinero se saque una foto de quién retira, que quede asociado al comprobante y que luego se pueda revisar.

Las estafas a gente mayor están arreciando y se deben encontrar respuestas; y por supuesto a los criminales para frenar esta racha.

Esas dos medidas solamente no solucionarán el problema, pero investigando un poco se puede llegar a algo más seguro, y por supuesto las penas por estafa deben ser penas reales de prisión.