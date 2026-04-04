Edgardo | Montevideo

@|El Sr. Intendente Bergara dice que es la “obra del siglo” (sin túnel) el proyecto de movilidad que abarca muchas cosas. Si ésta es la obra del siglo, ¡qué futuro nos espera!, ¡con qué poca cosa nos conformamos!

Los uruguayos decimos que las cosas en este país suceden 20 años después que en otros países, es verdad. Hay muchas preguntas pues solo se habla de corredores.

El Intendente dice que en las calles San José, Soriano, Colonia, Uruguay no circularán buses, ¿entonces los que viajamos al Parque Rodó, Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Malvín, Punta Gorda, Carrasco, Parque Batlle, La Figurita, etc. tomamos el bus de Cutcsa hasta el Intercambiador? ¿De la Plaza Independencia a Ejido no circularán más los taxis, ambulancias, recolectores de basura?

De Ejido a Tres Cruces insisten con la ciclovía, ¿es que no se animan a sacarla por ser la obra maestra de la ex Intendenta Cosse, o porque los actuales dirigentes municipales también piensan en forma absurda?

Creo que el Presidente de la República, el Ministro de Transporte, los dos Intendentes, autoridades municipales, etc. no saben qué hacer; unos dicen 3 minutos, otros 5, otros 12 que se perderían por no hacer el túnel, entre otras cosas. Pero no hablan de los minutos que se pierden en el Intercambiador (caminar mucho, escaleras mecánicas, hablan que será de 3 pisos). ¡De terror!

Cuando la Intendencia pretende hacer obras, los montevideanos temblamos. Pensamos en la Av. Garzón, Av. General Flores, Terminal de Colón, etc. Este proyecto perjudica a muchos montevideanos y si piensan que el que vive en Canelones y tiene auto irá en bus, se equivocan, seguirá usando el auto; la gente se acostumbra al confort.

Para distancias cortas dentro de Montevideo el Intercambiador no sirve, se demoraría más; solo para trayectos largos. Le recomiendo a Bergara que además de calcular el costo de la “obra del siglo”, debe agregar el costo de la modificación o demolición de las obras realizadas. Este cálculo es fácil para el Frente Amplio pues tienen experiencia.

