Nuevo reactor para Atucha

Dra. Diva E. Puig | Montevideo

@|Proyecto de un nuevo reactor para el Complejo Atucha.

Argentina tiene actualmente tres centrales nucleares: Atucha I, cuya puesta en marcha ocurrió en 1973. Actualmente se llama Juan Domingo Perón. Fue la primera de América Latina. Es una central CANDU de 600 MW de potencia, en base a la tecnología de tubos de presión, uranio natural y agua pesada. Atucha II, 745 MW, Presidente Néstor Kirchner, cuyo reactor alcanzó criticidad en junio de 2014, luego de que Siemens abandonara el proyecto original de fines de los años 70, por su “apagón” nuclear y la tomara Framatone de Francia, que también desistió y la CNEA y NASA (Nucleoeléctrica Argentina SA) fueron el motor para la reactivación de la obra en 2006. NASA realizó a tales efectos convenios con el Organismo Internacional de Energía Atómica, universidades europeas y organismos nucleares estadounidenses y asistencia técnica de AECL, Atomic Energy of Canada Ltd. La tercera central nuclear argentina es Embalse, Río Tercero, en Córdoba, tiene un reactor CANDU con una potencia de 648 MW y entró en operación comercial en 1984.

Concentrémonos en el Complejo Atucha que está en Lima, Zárate, Provincia de Buenos Aires a 72 kilómetros de Nueva Palmira, 80 de Carmelo y 135 de Colonia del Sacramento.

Actualmente existe un proyecto de un nuevo reactor para el Complejo Atucha. Es un SMR, reactor modular pequeño, modelo ACR – 300, tecnología PWR, generación III+, capacidad 300 MWe.

Es bueno recordar que el artículo 16 de la Convención de Seguridad Nuclear, establece que “cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar porque existan planes de emergencia para las instalaciones nucleares, que sean aplicables dentro del emplazamiento y fuera de él, sean probados con regularidad y comprendan las actividades que se deban realizar en caso de emergencia. Cuando una instalación nuclear sea nueva, estos planes se elaborarán y probarán antes de que la misma comience a funcionar por encima de un nivel bajo de potencia, acordado por el órgano regulador”.

También debe contemplar los principios de responsabilidad civil por daños nucleares.

A ésta agregamos las Convenciones sobre Pronta notificación de Accidentes Nucleares que obliga al Estado a notificar inmediatamente cualquier accidente con liberación de material radiactivo que pueda causar un impacto transfronterizo internacional.

Es muy importante que Uruguay tenga un plan de Emergencias, que cuente también con información de otros planes de países limítrofes y que tome medidas preventivas.

Es necesario que las poblaciones que pueden, eventualmente, ser alcanzadas por la nube radiactiva producida por un accidente en una central nuclear, que llega hasta los 100 kilómetros, cuenten siempre con pastillas de yoduro de potasio para suministrar a la población, entre otras medidas así como estudios del ganado de la zona y otros; como hiciéramos con el Dr. Dan Beninson cuando vino a ayudarnos en la creación de un plan de emergencia luego del accidente de Chenobyl.