Nicolás Etcheverry Estrázulas | Montevideo

@|El escenario fue grandioso, espectacular. Pero a la vez tuvo algo de tragicómico y hasta patético: Tres Señores feudales del siglo XXI reunidos unos días atrás en Shenzhen, sentados alrededor de una gigantesca mesa redonda con un majestuoso y mastodóntico bowl de flores en el medio, jugando con la idea de que ellos solitos van a definir y arreglar el mundo a partir de ahora. El trío suma 227 años, pero por momentos parece que se autoconsideran inmortales.

Declaraciones y frases importantes e impactantes, y el mundo expectante. Por ejemplo, que hay que reformular las funciones de la ONU para que sea más efectiva y eficaz o que hay que controlar la tarea de la Corte Internacional de Justicia para que jamás se extralimite. Suena bien y hasta lindo si no fuera tan vacío y trillado. Pero lo realmente importante, lo que está en juego una vez más luego de esta reunión, es si estos tres señores (no me animo a volver a señalarlos con mayúscula) van a estar dispuestos a responder pública y conjuntamente algunas preguntas:

1- ¿Consideran y aceptan que toda guerra y todo tipo de agresión de un país hacia otro es, en definitiva, no una muestra de poder y fuerza, sino un reflejo de debilidad e impotencia por no saber cómo resolver los problemas y controversias de una manera pacífica? Y si la violencia es el último recurso, ¿están dispuestos a colocarse en la primera línea de batalla como siempre lo ha exigido el honor y la dignidad? ¿Son conscientes de los millares de madres y padres que han visto morir o quedar mutilados física y mentalmente a sus hijos, quizás deseando que alguno de ellos tres hubieran sido los primeros afectados? ¿Aceptarán pública y trinitariamente que los grandes ganadores de cualquier guerra son los mercaderes de armamento, que siembran conflictos y especulan con los que vendrán a partir del último que promovieron?

2 -¿Están realmente dispuestos a modificar la disposición que permite a cualquiera de los cinco grandes integrantes del Consejo de Seguridad el derecho de veto, para con ello quitarles ese derecho cuando cualquier resolución los afecta cada vez que alguno de ellos mismos están involucrados directa o indirectamente en un conflicto bélico? ¿Y sobre todo, si ellos mismos fueron los que lo iniciaron? Esta modificación la planteó la delegación de nuestro pequeño pero sensato país hace ya décadas y hasta el momento nunca se pudo lograr. ¿Habrá cambios sustanciales a partir de esta Gran Cumbre?

3- ¿Reconocerán por fin, pública y conjuntamente, que el respeto al derecho nacional e internacional, a las normas en general, a los tratados y reglas, y una auténtica y estricta separación de poderes, son la mejor vía para conseguir y preservar la convivencia pacífica de los pueblos, países y naciones?

¿Están dispuestos estos tres señores a responder estas interrogantes?

De cuándo y cómo lo hagan, si lo hicieran, puede depender el futuro de sus hijos y de sus nietos. Y de los nuestros también.

Qué quieren que les diga, si sumamos a estos tres señores juntos, me quedo sin dudas con… León XIV.

