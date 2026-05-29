No vale discrepar

Dr. Jorge W. Álvarez | Montevideo

@|Hace pocos días, se dio a conocer una situación de indudable gravedad que está pasando en el funcionamiento de ese órgano político-partidario denominado Jutep. Fue el Dr. Luis Calabria, integrante de la minoría del cuerpo quien dio a conocer una realidad que asombra por lo estrafalaria, confrontada con los principios democráticos de transparencia y libertad de expresión propios de nuestro orden jurídico.

Son muchas las desviaciones en ese aspecto acuñadas por la mayoría del cuerpo en desmedro de los derechos del miembro de la minoría. Pero hay una que llama poderosamente la atención y merece un comentario aparte.

Esa mayoría resolvió que las actas del cuerpo dejarán de incluir los fundamentos del voto discorde del Dr. Calabria y que eso se hiciera en forma retroactiva, lo que significó modificar las actas anteriores para ajustarlas al nuevo criterio de eliminar toda expresión de crítica en las resoluciones. Un atropello de primera magnitud.

Si la eliminación de los fundamentos del voto discorde es intrínsecamente grave, mucho más es hacerlo con retroactividad, alterando documentos públicos; tal el caso de las actas del directorio, allí donde la transparencia y la libertad de expresión perfilan un proceder de hondo calado democrático.

No quisiera internarme en la búsqueda de figuras penales más o menos adyacentes al caso, pero en mi interior algo me dice que estaríamos muy cerca de una de ellas, agravada por la finalidad espuria que la inspiró.