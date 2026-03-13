Conductor molesto | Montevideo

@|Según la información difundida por la prensa, el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) habría habilitado un plan para regularizar multas de tránsito con bonificaciones de hasta 50%, con el objetivo de reducir la morosidad acumulada.

De acuerdo con lo informado, quienes pagaron la patente al contado en enero accederían a un descuento del 50% en sus multas, mientras que quienes financien la deuda obtendrían una bonificación del 30%.

Lo que no queda claro es qué ocurrirá con quienes abonaron sus multas en el momento de la notificación durante 2025.

En mi opinión, quienes cumplieron en tiempo y forma deberían ser precisamente los más considerados por el sistema.

De lo contrario, la señal que se transmite parece ser otra: que resulta más conveniente esperar y no pagar.

Las políticas públicas deberían evitar premiar la morosidad y desestimular el cumplimiento.

¿Habrá alguna consideración para quienes pagaron cuando correspondía?

Justicia para los “infractores cumplidores”.