Montevideo entre rejas

El Ciudadano | Montevideo

@|El avance de la marginalidad y el repliegue de los vecinos. El deterioro de la convivencia urbana, el aumento de la indigencia vinculada al consumo de drogas y la proliferación de “campamentos precarios” han transformado la fisonomía de la capital uruguaya; entre el miedo y la burocracia estatal, los ciudadanos optan por el enrejado sistemático como última línea de defensa.

Montevideo ya no es la misma, lo que años atrás se percibía como un fenómeno social esporádico (personas en situación de calle que transitaban la ciudad) se ha convertido hoy en una postal permanente de grupos de entre dos y cinco individuos que comparten la miseria y la dependencia de sustancias en casi cada esquina.

Esta realidad no solo ha degradado el espacio público, sino que ha forzado a los montevideanos a un repliegue sin precedentes detrás de los barrotes.

La “bella Montevideo” está entrando en una fase de autodefensa; los residentes, empujados por la inseguridad y la falta de higiene, se ven obligados a enrejar “espacios muertos”, jardines y entradas de edificios.

El objetivo es claro, evitar que estos rincones se conviertan en baños públicos o en asentamientos improvisados donde la violencia y el consumo de drogas dictan las reglas.

Para muchos, este fenómeno no es una cuestión de “egoísmo clasista” o falta de sensibilidad social, es, llanamente, miedo. Un miedo fundado en encontrarse, al cruzar el umbral de casa, con la criminalidad o con individuos que, sumidos en la exclusión total, sienten que ya no tienen nada que perder.

El malestar ciudadano apunta directamente contra la gestión institucional; el reclamo se dirige a la Intendencia de Montevideo, al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y a una red de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, según denuncian diversos sectores, no han logrado revertir la situación a pesar de los recursos invertidos.

¡Basta de política social que no da resultados y solo genera burocracia!, es el grito que surge desde el sentido común del contribuyente.

La crítica principal radica en una supuesta “santificación” de la indigencia por parte de estas organizaciones, omitiendo la peligrosidad de ciertos entornos y negando soluciones efectivas.

Mientras la basura se desparrama en las veredas y la violencia escala, la percepción general es que se ha creado una estructura que “parasita” el impuesto del ciudadano sin ofrecer una mejora tangible en la calidad de vida urbana.

Hoy el futuro es de puertas cerradas y rejas en el paisaje urbano.

La nota de urgencia que hoy vive la ciudad es un llamado a la acción, Montevideo se debate entre recuperar su libertad de circulación y su higiene, o seguir profundizando este modelo de “submundo” donde el crimen y la desidia ganan terreno frente a un Estado que ha perdido la brújula de la convivencia.

El ciudadano ya no busca culpables, busca soluciones. Pero mientras éstas no lleguen, la respuesta seguirá siendo la misma: más hierro, más rejas y más distancia entre el vecino y su propia ciudad.