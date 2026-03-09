Dr. Jorge Cassinelli | Montevideo

@|El poder necesita límites. Por eso preocupa la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando Uruguay ya cuenta con instituciones competentes en la materia. Superponer estructuras puede duplicar funciones, aumentar costos y tensionar la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Los problemas de la justicia no se resuelven creando más burocracia, sino mejorando gestión y recursos.

Mientras tanto, se instala un debate que distrae de urgencias reales como la inseguridad y la pobreza infantil.

También la oposición tiene responsabilidad. Más que criticar debe comprometerse con propuestas concretas.

Uruguay necesita eficacia institucional, no más ministerios.