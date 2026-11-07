Ciudadano vigilante | Montevideo

@ Frente a las versiones sobre la posible creación de un Ministerio de Justicia en Uruguay, conviene analizar la propuesta con prudencia. Aunque esta figura existe en múltiples democracias, su eventual desembarco en nuestro país exige encender alertas sobre un bien fundamental: la absoluta independencia del Poder Judicial.

El principal riesgo de un ministerio de este tipo radica en la tentación del poder político de utilizar la asignación presupuestaria, la infraestructura informática o la gestión logística como herramientas de presión indirecta sobre los tribunales.

En el contexto latinoamericano, la frontera entre la administración de recursos públicos y la injerencia política en la administración de justicia ha demostrado ser sumamente frágil.Si bien es deseable mejorar la eficiencia de la política penitenciaria o la coordinación de reformas legislativas, esto no debe lograrse a expensas del equilibrio republicano. La independencia de los magistrados no solo requiere autonomía teórica al dictar sentencias; exige también que el gobierno de la carrera judicial -nombramientos, ascensos y régimen disciplinario- permanezca estrictamente al margen del Poder Ejecutivo.

Uruguay se ha distinguido históricamente por la solidez y estabilidad de sus instituciones. Cualquier proyecto de ley en esta materia debe demostrar, de forma transparente y sin ambigüedades, que no constituirá un mecanismo para concentrar poder político ni para condicionar a la Magistratura bajo el argumento de la eficiencia operativa.

La ciudadanía y el sistema político deben vigilar que la búsqueda de la eficacia administrativa no abra la puerta a la erosión de nuestras garantías democráticas.

