Milei, Lula y Ucrania

Dr. Jeremías M. Taurydzkyj | Maldonado

@|Posiblemente el título llame la atención, pero voy a hacer un comparativo entre estos dos mandatarios y lo que pasa en Ucrania. Agregaré algo sobre la situación en Uruguay.

Milei, desde el comienzo de su mandato no sólo apoyó a Ucrania sino que condenó a Rusia, Estado agresor y genocida.

Lula no lo hizo y, además, apuntaló las relaciones con el dictador Putin y no sólo no condenó la agresión a Ucrania sino que desautorizó a su vice quien, con sentido común, condenó la invasión de Rusia al Estado democrático de Ucrania.

En Sudamérica, por suerte solo quedan dos estados de izquierda, Brasil y Uruguay. Éste último, gobernado por el frenteamplista Yamandú Orsi, que nunca se pronunció sobre la guerra de agresión rusa a Ucrania, obviamente, y no lo va a hacer, siguiendo la línea de conducta de la izquierda universal; vale decir, defender los derechos humanos selectivamente. Quién calla otorga.

Recuerdo que el ex presidente Luis Lacalle Pou condenó, en los foros internacionales, la invasión de Putin a Ucrania y mostró la verdadera cara del uruguayo, pacífico, democrático y profundamente respetuoso de los derechos humanos.

Por suerte en Uruguay, el cónsul honorario de Ucrania, un criollo, el Dr. Diego Guadalupe, se encarga de desenmascarar la dictadura de Putin y sus anhelos expansionistas en Ucrania, continuando con el proceder de la Unión Soviética.

