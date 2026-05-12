Medicación para pacientes crónicos

Dr. Miguel Albanese | Montevideo

@|Me dirijo a ustedes en relación a la reciente iniciativa que plantea extender por un año, la dispensación de medicación para patologías crónicas, sin controles médicos periódicos.

Desde mi experiencia como médico con más de 40 años de ejercicio profesional, considero necesario expresar mi profunda preocupación por esta medida.

En los sistemas de salud de mayor calidad a nivel internacional, el seguimiento cercano y continuo de los pacientes con enfermedades crónicas constituye un pilar fundamental de la atención.

La evidencia en medicina preventiva y manejo de enfermedades crónicas es clara en cuanto a la importancia de los controles periódicos para ajustar tratamientos, detectar efectos adversos, evaluar adherencia y prevenir complicaciones.

La extensión prolongada de la medicación sin instancias de evaluación clínica regular podría generar riesgos innecesarios para los pacientes, alejándose de las buenas prácticas médicas ampliamente aceptadas.

Hasta donde alcanza mi conocimiento, no existen modelos consolidados ni evidencia robusta que respalden este tipo de estrategia como estándar de cuidado.

Entiendo las dificultades actuales en el acceso a la atención y la sobrecarga de los sistemas de salud. Sin embargo, considero que existen alternativas más adecuadas para abordar estos desafíos, tales como el fortalecimiento del primer nivel de atención, la incorporación de herramientas de telemedicina, la optimización de agendas médicas y el desarrollo de estrategias de seguimiento programado que mantengan el vínculo clínico con el paciente.

Por todo lo expuesto, solicito respetuosamente que esta medida sea revisada, priorizando siempre la seguridad del paciente y la calidad de la atención.