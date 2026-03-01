Mauso - feo

Esteban Vicente | Montevideo

@|Hace un siglo más o menos en carnaval una agrupación denominada “Un real al 69” canto : “Montevideo que lindo te veo”…

Pasaron los años y Montevideo fue creciendo con su panorámica rambla y varios coquetos barrios.

También creció su parque automotor y sobre todo motos que contribuyen a su contaminación sonora.

Lamentablemente, las vías de circulación para esta creciente demanda no fueron desarrolladas apropiadamente.

Montevideo al ser la capital del país fue acumulando cada vez más centros de poder político demandantes de personal. La limitada extensión territorial de la capital determinó el desarrollo de barrios aledaños y de otros derivados de la ocupación ilegal de terrenos o edificios abandonados. Todo ello alteró aquella percepción que hizo el verso: “Montevideo qué lindo te veo” y ahora es mucho más apropiado cambiar una sola palabra que ustedes saben muy bien cual es…

Hace más de doscientos años, nuestro líder General José G. Artigas luego de tantas luchas por nuestra independencia, decidió retirarse al Paraguay, donde permaneció durante los treinta últimos años de su vida. Nuestro país pasó de ser la Provincia Oriental a la República Oriental del Uruguay y por más intentos para que regresara, el General no quiso hacerlo.

En 1855 sus restos fueron repatriados y el siglo pasado se construyó un Mausoleo en la Plaza Independencia al lado del monumento que lo homenajea.

Según la IA, un mausoleo es una construcción independiente, suntuosa y monumental diseñada para albergar cámaras funerarias , criptas o nichos … dedicadas a la preservación y el homenaje…

No he visitado a la Plaza Independencia últimamente, en parte por haber residido en una ciudad del interior donde se respira respecto y cultura. Me llegó una foto del lugar de ingreso al Mausoleo y realmente me da vergüenza y bronca como ciudadano del estado en que se encuentra y de la desidia de los dirigentes sean estos municipales o nacionales.

Si esta imagen aparece en el exterior como ejemplo de nuestro respecto y homenaje al prócer, qué pueden pensar sobre nuestra palabra y el cumplimiento de los compromisos.

Me pregunto si la imagen que muestra grafitis y del uso inapropiado como baño público es real. Si así fuera, no creo que una caminata de 50 metros le permita comprobarlo a algún funcionario del Poder Ejecutivo. Quizás las múltiples tareas de la IMM en los últimos 40 años no les ha permitido cuidar de la memoria de Artigas.

Hay un regimiento denominado Blandengues de Artigas que deberían cuidar apropiadamente de su líder.