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Marcha por la libertad

26/02/2026, 04:02
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Prof. Antonio Romero Piriz | Montevideo
@|Este sábado 28 de febrero, a las 18:00 hs, cubanos libres convocan a concentrarse en la explanada municipal, en 18 de Julio y Ejido para marchar hasta Plaza Independencia.

Por la libertad de Cuba. Por la libertad de los presos políticos y democracia para la isla.

Marchar por la libertad de Cuba es también hacerlo por todos los pueblos en lucha para liberarse: en Venezuela, Nicaragua y las dictaduras asiáticas.

Uruguayos y venezolanos libres debemos acompañar a los cubanos ese día. Parlamentarios, ediles y demás ciudadanos. Su libertad es la nuestra porque en Uruguay hay quienes trabajan para imponernos una tiranía similar.

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