Marcha antiimperialista

Mario Coppetti | Montevideo

@|Como no podía ser de otra manera, y desvirtuando el verdadero sentido de una nueva marcha por los derechos de la mujer, el Pit-Cnt volvió a meter una çonsigna fuera de lugar.

Ahora fue contra el imperialismo.

Para peor, referentes supuestamente feministas apoyaron algo tan estúpidamente ridículo, que ya no tiene cabida en los tiempos en que vivimos.

Lamentablemente, la mentalidad de unos pseudos dirigentes gremiales tiene peso en gente que no sabe hacer otra cosa que vivir en el pasado, contagiando con su resentimiento a generaciones con falsas ideologías.

Y así estamos, en vez de avanzar vamos para atrás, viendo cómo nuestro querido país pierde terreno en progresar, al peor estilo de otros países de la región que siguen con la perorata de la revolución.

Que no se tome por un comentario discriminatorio, pero muchas mujeres de las que participaron en la marcha no trabajan ni estudian, ni hacen algo productivo por sus derechos, solamente enlodan un evento que bien vale la pena apoyar.

Pero no le pidamos peras al olmo, hay cosas que son imposibles de conseguir, sobre todo de quienes pregonan con resentimiento y odio, lo que viene sucediendo desde ya hace muchos años, con el visto bueno de la izquierda uruguaya.

Basta de manipulación política, usemos por un momento la cabeza, no cuesta nada.

