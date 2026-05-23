Los países más felices...

Alejandro A. Tagliavini | Estados Unidos

@|Son los más libres, es decir, los más ricos.

“Soñaba que la vida era felicidad. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y encontré la felicidad”, escribió Rabindranath Tagore.

Hace unos años, en este mismo mundo, escribí un libro titulado “Cómo ser ricos y felices” y entonces me di cuenta de que lo había titulado mal, pero solo por razones de “marketing”, porque lo que quería decir era absolutamente válido: que la felicidad y la riqueza dentro de un país libre van de la mano desde que, para hacerse rico, no puedes esperar nada del Estado, tienes que competir en el mercado sirviendo mejor al cliente, a tu vecino, y eso nos hace felices.

En cualquier caso, cuando me encontré en Gstaad con Félix de Luxemburgo —que gestiona el pacífico Château les Crostes— me corrigió y señaló que debía anteponer la felicidad porque es más importante que la riqueza. La verdad es que lo sabía cuando publiqué el libro, pero solo había cambiado el orden por razones literarias. Hoy lo he revisado y he cambiado el título a “La Sociedad del Futuro. Superando la inteligencia artificial”.

En fin, Kayla Zhu escribió un artículo en Visual Capitalist mostrando las “ciudades más habitables” durante el 2025. Cada año, The Economist clasifica ciudades de todo el mundo basándose en factores como la delincuencia y los conflictos en el transporte público y la educación.

Así, según el Índice Global de Habitabilidad 2025 de The Economist Intelligence Unit, las 10 principales ciudades serían 1ª Copenhague, Dinamarca; 2ª Viena, Austria; 3ª Zurich, Suiza; 4ª Melbourne, Australia; 5ª Ginebra, Suiza; 6ª Sidney, Australia; 7ª Osaka, Japón; 8ª Auckland, Nueva Zelanda; 9ª Adelaida, Australia y 10ª Vancouver, Canadá.

Además, en Visual Capitalist, Bruno Venditti escribió un artículo sobre “Las ciudades más felices del mundo en 2026”. En el último Índice de Ciudades Felices 2026, como en el índice anterior, las ciudades europeas dominan el ranking, lideradas por Copenhague, y luego por Helsinki y Ginebra, por su alto nivel de vida. Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega situaron colectivamente a numerosas ciudades entre las 50 primeras, reforzando la reputación de la región.

Por su parte, Gabriel Cohen, también en Visual Capitalist, publica “Los países más felices del mundo, clasificados cada año (2015–2025)”. De nuevo, con las naciones nórdicas dominando el ranking año tras año. Según el Informe Mundial de la Felicidad 2026 de Gallup, así fue el top 10 en 2025: 1º Finlandia; 2º Islandia; 3º Dinamarca; 4º Costa Rica; 5º Suecia; 6º Noruega; 7º Países Bajos; 8º Israel; 9º Luxemburgo y 10º Suiza.

Gabriel Cohen, por cierto, explica que, dada la naturaleza subjetiva de la metodología, las normas sociales y culturales casi con toda seguridad influyen en las puntuaciones consistentemente altas de los países escandinavos en comparación con otras regiones de Europa y del mundo. A esto hay que añadir la ideología de todas estas encuestas y rankings.

Aun así, teniendo en cuenta, además, que estas mediciones nunca son muy precisas, los mapas que producen coinciden en términos generales con el mapa de la Libertad Económica – preparado por la también ideológogizada Heritage Foundation – (THF) en algo que no puede ocultarse: donde hay más libertad económica, o lo que es igual, donde hay más libertad, hay más riqueza y más felicidad al servir mejor a la sociedad.

China, Cuba, Venezuela, Argelia, Irán, Sudán, etc. están en rojo en ambos mapas, prácticamente toda Europa en amarillo y los países escandinavos en verde.