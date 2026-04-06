Los dineros públicos

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo

@|El ciudadano que confía en que las instituciones lo protegen debería detenerse a pensar si realmente lo hacen cuando el dinero público se maneja con tanta opacidad.

Antel declara confidencial lo que paga por transmitir el fútbol, como antes se gastó en el Antel Arena, y siempre bajo la misma lógica: es “para el pueblo”, pero al final el pueblo paga sin saber cuánto, a quién ni por qué; esa falta de transparencia erosiona la confianza, y convierte a la Constitución en un papel que no alcanza para frenar el abuso político del gasto.

La repetición de estos episodios demuestra que no basta con indignarse cada vez que aparece un nuevo contrato oculto, el problema es más profundo, las reglas actuales permiten que se esconda información que debería ser pública.

Y si la Constitución no garantiza el derecho a conocer cómo se usan los recursos del Estado, entonces no está cumpliendo su función esencial; por eso, más allá de la coyuntura, lo que se necesita es una reforma constitucional pensada por los ciudadanos y para los ciudadanos, que blinde la transparencia como un derecho innegociable.

Una Constitución que no solo hable de libertad y soberanía, sino que asegure que cada peso gastado en nombre del pueblo pueda ser visto, controlado y cuestionado por ese mismo pueblo.

Porque sin transparencia, no hay democracia real.

