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Ley de aborto

02/04/2026, 04:00
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M.R. | Montevideo
@|Es un verdadero desagrado que el Ministerio de Salud Pública quiera estirar la posibilidad de abortar, de 12 a 14 semanas. Es increíble, viniendo de médicos, que no se hayan percatado del daño que produce esta ley en la sociedad; nacen menos niños y al mismo tiempo los mayores viven más y los jóvenes emigran. ¿Qué va a pasar dentro de unos años con nuestra población?

¡Hay que ampliar la mira, Señores! Y si no ven más allá, les sugiero un paso al costado. No llenen sus argumentos de palabras rimbombantes como cambiar el “modelo patriarcal”.

Parecería que esto apunta directamente a los niños con discapacidad. ¿Acaso todos los que nacen sanos no son pasibles de adquirir discapacidades durante sus vidas por accidentes o enfermedades autoinmunes?

Dejen de sentirse Dios y manejar los hilos de la vida como tal. Su función es cuidar y mejorar la salud de lo habitantes.

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