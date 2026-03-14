Dr. Francisco E. Estévez Carrizo | Montevideo

@|En una nota de El País del pasado sábado 7 de marzo, se informa que el MSP se dispone a cambiar aspectos de la ley de aborto. El Dr. Leonel Briozzo, ginecólogo que impulsó esta ley llamada eufemísticamente de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) durante el gobierno de Mujica, ahora vuelve al ataque para cambiarle le redacción que en aquel momento se había acordado. Típico de los operadores frenteamplistas que apenas encuentran la oportunidad modifican la redacción de las leyes de acuerdo a sus preconceptos despreciando lo que se había acordado en el parlamento.

La primera modificación será ampliar el límite para solicitar un aborto de 12 a 14 semanas, cuando ya estamos en las primeras etapas del feto. El motivo del cambio es que los problemas en la formación del embrión se detectan luego del primer trimestre y ya la madre no tiene opción de hacerse un aborto legalmente.

Mi opinión es que es un exceso ampliar el plazo a las 14 semanas. Podría ser una excepción como son los casos vigentes de violación o malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, si se quiere con alguna modificación en la redacción de ésta última disposición. Esto ya es suficiente y no habría que hacer ninguna ampliación extra de los plazos establecidos.

De acuerdo a especialistas en el tema son muchos los casos que frente a un diagnóstico de posible síndrome de Down muchas mujeres deciden abortar. ¿Uds. se dan cuenta lo que significa quitarle el derecho a la vida a un niño Down? Son personas que la mayoría de las veces pueden desarrollar una vida activa e incluso productiva. ¿Cómo es posible que se priorice el derecho de la madre sobre el derecho a la vida de un niño que hoy día puede desarrollar una vida activa y llena de afecto?

La otra modificación es extender el derecho a las mujeres migrantes. El argumento es que deben esperar un año de residencia en el país para adquirir el derecho. Según Briozzo estas mujeres llegan con un nivel muy alto de vulnerabilidad de derechos y se deben tener en cuenta. Por suerte las venezolanas, cubanas, dominicanas, etc. que llegan a nuestro país, vienen de una cultura diferente a la nuestra. Ellas tienen un fuerte sentido de maternidad que es extraño al de la mayoría de nuestras mujeres fanatizadas con el feminismo individualista y androfóbicas.

El otro cambio es la eliminación del período de reflexión de 5 días que se le da a las solicitantes para que puedan reflexionar sin presiones y dimensionar la gravedad del problema al que se enfrentan. Briozzo dice que hay una posición (una opinión subjetiva) unánime de la Comisión Asesora Honoraria de Derechos Sexuales y Reproductivos, de la sociedad civil y la academia, de que ese plazo no está siendo utilizado. No se puede creer que un Profesor de la facultad de Medicina tome decisiones en base a percepciones de colectivos, muy prestigiosos, pero que emiten opiniones personales. ¿Y en que quedó la toma de decisiones informadas?, ¿existe alguna encuesta seria que confirme estos talenteos?

Y por último Briozzo plantea que no es necesario que las mujeres que tienen dudas sean tratadas por el equipo multidisciplinario como lo estipula la ley 18.987. El subsecretario plantea que es suficiente con que las madres consulten y sean aconsejadas por una partera o un médico de familia. De ninguna manera estoy menospreciando a estos profesionales, pero la ley estipula un equipo multidisciplinario y esto se fundamenta en la importancia de la decisión que refiere nada más ni nada menos que matar o no a ese ser vivo que la madre lleva en el vientre.

Es claro que ni Briozzo ni la Ministra de Salud ni ninguno de los miembros de esa ignota comisión honoraria (el único que sabemos que forma parte es Briozzo) valoran la vida desde la concepción. Porque lo que nace es una criatura humana que (por ser de nuestra especie) es sujeto de derecho desde el momento de la concepción.

En un país donde ya los fallecidos son más que los nacidos, o sea que estamos en vías extinción, estos oscuros ingenieros sociales hacen lo posible por apurar esta catástrofe colectiva a la que nos vamos a ver sometidos en el mediano plazo.