“Lápida” de Shakespeare

Un viejo ciudadano | Montevideo

@|En la Avda. Dr. Américo Ricaldoni, frente a la residencia del Embajador Británico, se erige la lápida que Montevideo, involuntariamente, creó para Shakespeare. Sobre la actual lápida, hace décadas estaba el busto de Shakespeare que, en un Montevideo y un país que ya no existen, homenajeaba al vate.

No sé si algún busto de ese tipo existe en algún lugar de nuestra ciudad, pero ese busto ahí representaba un visible y público homenaje de nuestro pueblo a la cultura.

Esta lápida no es sólo para Shakespeare, es también para el Uruguay de hoy.