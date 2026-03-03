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“Lápida” de Shakespeare

03/03/2026, 04:00
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Un viejo ciudadano | Montevideo
@|En la Avda. Dr. Américo Ricaldoni, frente a la residencia del Embajador Británico, se erige la lápida que Montevideo, involuntariamente, creó para Shakespeare. Sobre la actual lápida, hace décadas estaba el busto de Shakespeare que, en un Montevideo y un país que ya no existen, homenajeaba al vate.

No sé si algún busto de ese tipo existe en algún lugar de nuestra ciudad, pero ese busto ahí representaba un visible y público homenaje de nuestro pueblo a la cultura.

Esta lápida no es sólo para Shakespeare, es también para el Uruguay de hoy.

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