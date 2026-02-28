Lamento mucho informarle...

J.M.C. | Montevideo

@|Si usted tiene chicos en pobreza, tendrá que esperar; si vive en un asentamiento, tendrá que esperar; si usted está en situación de calle, tiene que esperar.

Sí, la prioridades del actual gobierno progresista son diferentes, les importa la estancia para colonización, les importa destruir la zona de Casupá con una represa inútil y caprichosa, les importa gastar lo que sea antes de continuar con la construcción de las patrulleras oceánicas, y lo más rimbombante, están pensando en gastar 590 millones de dólares para mejorar el acceso al centro de Montevideo, que por cierto está casi tan destruido como la Ciudad Vieja. Es más, basta con circular un rato por la ciudad para darse cuenta que en 40 años no han hecho nada, llena de baches, llueve y se inunda y dejan de funcionar los semáforos, además del deterioro lumínico y visual...

Pero claro, siguen jugando a las casitas con la plata del ajuste fiscal que hicieron, que además les parece poco...

Lo triste de todo este circo es que quienes están en el gobierno solo piensan en las próximas elecciones ya desde el arranque. El objetivo no es mejorarnos la vida, el objetivo es la permanencia en el poder.