Uruguayo del Cerro | Montevideo

@|En relación a las declaraciones del Rector de la Facultad de Ciencias, acerca de que los estudiantes actuales no tienen la preparación básica para una carrera, no estamos de acuerdo con que se relacione exclusivamente con la pandemia. El gobierno del Frente Amplio hace 15 años trató de que la mayoría de los jóvenes accediera al mercado laboral. Por ese motivo y dado que era prioridad terminar Secundaria, facilitó las pruebas de bachillerato eliminando los exámenes. Desde el punto de vista político se entiende perfectamente; también en los países nórdicos hacen lo mismo a fin de asegurar un mínimo de educación que favorezca el sistema democrático.

Las exigencias comienzan en la Universidad porque la gran mayoría no está preparada y en especial en las carreras científicas. Lo que tenemos que tener claro es que terminar el bachillerato no significa que podamos hacer una carrera.

La Universidad no es Secundaria.

