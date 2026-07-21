Dr. Jorge Cassinelli | Montevideo

@|Hablar de “pobreza infantil” puede ser un recurso comunicacional eficaz, pero también corre el riesgo de convertirse en un relato que oculta el verdadero problema. Los niños no generan ingresos, no trabajan, no administran la economía del hogar ni toman decisiones de política pública. Son pobres porque pertenecen a familias pobres.

Cuando se instala la idea de “pobreza infantil” como si fuera un fenómeno autónomo, se desvía la atención de las causas estructurales: la falta de empleo de calidad, los salarios insuficientes, la pérdida del poder adquisitivo, la desintegración familiar, la mala educación, la dependencia asistencial y las políticas económicas que impiden a los padres sostener dignamente a sus hijos.

Ningún niño sale de la pobreza por decreto ni por un cambio de terminología. Sale cuando su familia deja de ser pobre. Por eso, el verdadero indicador del éxito de una política social no debería ser cuántos programas dirigidos a la infancia se crean, sino cuántas familias logran vivir de su trabajo sin depender permanentemente del Estado.

Si el debate se concentra únicamente en la “pobreza infantil”, existe el riesgo de transformar una consecuencia en la causa y de construir políticas que alivien los efectos sin resolver el origen del problema. La mejor política para la infancia sigue siendo una política que permita a las familias prosperar con autonomía, empleo y oportunidades.