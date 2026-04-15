Maximiliano Camou | Montevideo

@|¿Qué tienen en común el intento de subir 83% el combustible a la pesca, la caída de las patrulleras oceánicas, el mega conflicto sindical que paralizó la zafra y el reciente viaje oficial a China?

Nada... si los mirás por separado. Todo, si mirás la película completa...

Uruguay tiene una industria pesquera chica y sin margen de error. En 2025, un conflicto sindical la paraliza casi 3 meses: barcos parados, zafra perdida.

El gobierno interviene y negocia, pero no logra ordenar el conflicto a tiempo. El resultado: decenas de millones de dólares perdidos y un sector golpeado.

Meses después, ANCAP anuncia un aumento de 83% en el gasoil marino. El mismo sector que venía de perder la zafra queda otra vez al borde de parar. En cuestión de horas, hay que dar marcha atrás.

No es un hecho aislado.

Es la misma secuencia: un sector que no puede absorber errores; decisiones que lo empujan al límite; y correcciones cuando ya es evidente que no funcionan.

Mientras tanto, Uruguay sigue sin resolver cómo controlar su mar.

Pero el puerto de Montevideo funciona sin problemas. Es uno de los principales puntos de apoyo en el Atlántico Sur para flotas pesqueras extranjeras, especialmente de China.

No es una conspiración. Es peor. Un sector debilitado, un gobierno que agrava lo que no resuelve y un actor extranjero que avanza.

