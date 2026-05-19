Vecina | Montevideo

@|Ojalá no sea demasiado tarde para recuperar la palmera en homenaje a Juana de Ibarbourou, que se encuentra en la rambla y también fue atacada por el picudo rojo. ¿Cuánto tiempo hace que estamos hablando del picudo rojo y recién se preocupan por esta palmera?

Es tal la desidia que hay en Montevideo, que ya no importa nada.

Por otro lado, como vivimos en un basural permanente nada luce, todo se ve triste y descuidado. Las calles, las veredas, el alumbrado público, etc. ¡Y todavía tenemos una Vicepresidente que quiere embellecer los alrededores del Palacio Legislativo! ¿No le parece que la prioridad sería limpiar la ciudad? ¿En qué mundo vive esta Señora?

Por otro lado, hay que solucionar ya el problema de la gente en situación de calle. Cada día se ven más personas y con un “plan invierno” no solucionamos nada. Hay que ir al fondo del asunto y resolver. ¡Esta situación no puede seguir así! ¿Se acuerdan de la exdirectora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche (Frente Amplio), cuando dijo que las personas en situación de calle “tienen derecho a estar ahí”?

¡Vergonzoso! Y esta gente ocupó cargos importantes y tuvo poder de decisión.

En fin, por este tipo de filosofía llegamos a este punto de la realidad y ahora hay que poner manos a la obra y darle una solución.

Y volviendo a la palmera de Juana, ojalá que no hayan llegado demasiado tarde y la puedan salvar...

